Corini: “Brunori? Non è stato fortunato. Di Mariano non era libero mentalmente”

Il Palermo di Corini si appresta ad affrontare la Ternana di Lucarelli nella gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B . Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi in particolare su Matteo Brunori e Francesco Di Mariano . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Incisività? Dobbiamo migliorare per prendere la porta avversaria e fare gol. Se l'avversario ce lo permette io credo che siamo anche abbastanza veloci. Brunori? Io lo vedo abbastanza bene, in ogni gara ha tirato in porta e ha cercato il gol, per adesso magari non è stato fortunato. Di Mariano? Sta crescendo tanto a livello di condizione, lui è uno di quelli che nel mercato ha lavorato fisicamente ma non era magari sereno e libero mentalmente. Adesso sta trovando la giusta condizione e con ogni probabilità arriverà anche la condizione mentale giusta per essere sereno sotto porta e fare gol".