Corini: “Brunori e Di Francesco, bravi nello schema su punizione. Prima mezz’ora…”

"Era una partita molto importante, uno scontro diretto, possiamo dire di aver raggiunto il Como e di essere in vantaggio negli scontri diretti. Vittoria che ha alzato il livello di autostima e di consapevolezza. Primi 25 minuti hanno fatto meglio loro, noi abbiamo difeso bene ma siamo stati frettolosi. Concesso il minimo, gol annullato ha scosso la squadra. Bellissimo gol, poi si è sciolta entrata bene nella partita. Prova di maturità, molto importante contro avversario qualitativo, forte. Possiamo fare una grande partita a Cremona, sappiamo quanto è stato difficile batterlo. Macro obiettivo è la partita successiva. Squadra salita a livello di intensità e contrasti. Ho fatto vedere pezzi di partita di Premier, non possiamo non partecipare nella fase di non possesso. Esterni lavoro molto importante. Consolida nostro atteggiamento, abbiamo dati importanti. È quello che è mancato nei primi 25 minuti. Questo fa parte del percorso ma va dato anche merito al Como che ha fatto meglio di noi all’inizio della gara. Abbiamo avuto troppo rispetto del Como, non so se è stato lo stadio pieno, la squadra era elettrica. Quando non hai quel coraggio perdi sempre un tempo, lo abbiamo ritrovato dopo. Siamo saliti di livello e questo ci ha aiutato. Nel secondo tempo abbiamo meritato il vantaggio".

"Gol Di Fra e punizione? Molto bravi i giocatori, per quell’intuizione, è importante riconoscerlo. Ceccaroni e Nedelcearu? Stanno crescendo tanto, hanno fatto molto bene, stiamo lavorando meglio. Sono molto contento per loro. Abbiamo preso gol con la Feralpi, evitabile, per non prenderlo oggi (ride ndr). Vi ricordo che abbiamo cambiato 10 giocatori, c’è una crescita sotto tanti punti di vista. Durante la settimana faccio vedere tanti video per fare crescere la consapevolezza. Il bene della squadra porta a fare gol. La voglia di intensità ti rende forte. Aurelio nei primi 25 minuti non è stato aiutato, poi è cresciuto e ha fatto molto bene. Non era facile, non giocava da un po’. Sono contento della sua prestazione. Gomes quando non ha calciato in porta? Non ho avuto tempo per capire perché non ha tirato, seguivo il contrattacco del Como. Poi lo staff mi ha detto che ha avuto la percezione di essere lontano dalla porta e ha preferito servire. Ranocchia? È stato acquistato perché ha qualità atletiche, tattiche e tecniche, riesce spesso a finalizzare, centrocampista maturo e completo. Ha alzato il livello qualitativo della rosa. Questo è un percorso che parte da lontano, io avevo una visione di cosa potesse diventare questa squadra, abbiamo avuto coraggio. Si può migliorare sempre e comunque, ma bisogna avere una proiezione precisa. Una squadra equilibrata nel lungo periodo. Percorso che non è finito, contento di aver vinto e di aver retto un momento delicato ma adesso devo capire come potevamo fare meglio in quei 25 minuti. Ma la direzione è quella giusta, dobbiamo alimentarla e non dare niente per scontato. So come risponde Palermo, so di cosa ha bisogno. Cerchiamo di trovare la direzione giusta affinché i tifosi siano contenti. Lavoriamo per questo. Cuore pieno di gioia, il campionato è ancora lungo e c’è tanto da fare".