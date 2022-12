Corini: “Brunori carico dopo convocazione, Stulac in crescita. Assenza Nedelcearu…”

"Emergenza in difesa? Nedelcearu ha giocato diciotto partite da titolare, è un'assenza importante. Bettella dobbiamo recuperarlo, Marconi è un ragazzo che stimo. Lancini e Peretti si sono allenati con noi. Metterò in campo chi riterrò più pronto. Stage di Brunori in Nazionale? Matteo era molto entusiasta dell'esperienza che ha vissuto. Già ieri voleva lavorare con la squadra, ma dopo che è andato a Coverciano era giusto che facesse un lavoro differenziato. L'ho visto carico e motivato. Questo stage gli è servito a capire che status si è guadagnato con il duro lavoro. Ogni step è una responsabilità in più. A lui chiedo sempre una responsabilità in più in termini di atteggiamento, visto che Floriano è il capitano ma in campo la fascia la indossa Brunori. Deve dimostrare una continua crescita consolidando questo livello, sentendosi questa responsabilità. Ha margini per crescita. Stulac? Sono contento per Stulac che ha fatto una grande partita, quando ho dovuto cambiare qualcosa rispetto a quello che vedevo ho sempre saputo quello che poteva darmi. Ho sempre lavorato con lui. è stato importante che abbia fatto queste due partite molto bene. Con il Cagliari mi è piaciuta l'intensità, ho sentito il peso di quello che deve essere per me un giocatore che gioca in quel ruolo. Contro il Cagliari è stato determinante perché ha conquistato il rigore e ha fatto assist a Segre".