Corini: “Brunori bravissimo nel primo gol. Ranocchia ha alzato il tasso qualitativo”

Il Palermo stravince il big match contro il Como con un netto 3-0, si porta al terzo posto in classifica ad un solo punto dalla Cremonese seconda. Torna al gol Brunori, autore anche dell'assist per la rete di Di Francesco. In mezzo, immancabile ormai la firma di Ranocchia. Prezioso anche Di Mariano, assist per il capitano rosanero nel primo tempo e contributo al gol nel 2-0. Questo il pensiero di mister Eugenio Corini ai microfoni di Sky Sport nel post gara: