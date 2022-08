Corini: “Brividi nel guardare le partite del Palermo ai playoff. La rosa ha valore”

Dopo aver diretto guidato il suo primo allenamento nella giornata di ieri, per il neo tecnico del Palermo Eugenio Corini è tempo di presentazioni. Il coach nativo di Bagnolo Mella, atterrato domenica pomeriggio nel capoluogo siciliano, è alla sua terza esperienza in maglia rosanero, la seconda da allenatore, dopo l'esperienza nel campionato di Serie A nella stagione 2016-2017. Capitano e condottiero dei primi anni dell'era rosanero dell'ex patron Maurizio Zamparini, Corini è intervenuto oggi in sede di conferenza stampa, per presentarsi ai media a cinque giorni dall'esordio in campionato che vedrà il nuovo Palermo FC targato City Football Group iniziare il proprio percorso nel campionato di Serie B 2022-2023 contro il Perugia. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bresciano: