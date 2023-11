Corini: “Brescia sta vivendo momento no, dovremo fare tutto bene per vincere”

Dopo il match contro la Sampdoria, il Palermo torna in campo per affrontare il Brescia al “Renzo Barbera”. Una sfida presentata nella consueta conferenza stampa della vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini.

"Brescia ha iniziato molto bene, vive un momento di difficoltà. E' una partita importante anche dal loro punto di vista. Hanno attaccanti importanti e un centrocampo con tante alternative. Una linea difensiva impermeabile nella prima parte di stagione. Rosa di qualità, dovremo fare tutto bene per vincere la partita. Nelle prime sette-otto giornate tendenzialmente siamo andati in vantaggio, il trend è cambiato ma la squadra nella globalità ha sempre sviluppato bene. E' sempre meglio andare in vantaggio, penso alla partita con la Feralpi e a Venezia. Dobbiamo andare in vantaggio e consolidare il vantaggio. Dobbiamo dimostrarlo domani sera. Brescia scorso anno? Avrebbe certificato percorso di qualità. Quando sei a un centimetro da un grande traguardo è normale possa esserci poi delusione. Tutto quello che non ti abbatte ti fortifica. Ho avuto un'altra possibilità, sono qua e faccio il mio lavoro al meglio della mie possibilità".