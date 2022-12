Corini: “Brescia? Ho un rammarico, spiego il mio addio”

Archiviato il successo interno contro il Cagliari, il Palermo si prepara a tornare in campo per l'ultimo impegno del 2022. Ad attendere i rosanero ci sarà il Brescia, reduce dai ko contro Parma e Pisa e ad una sola lunghezza di vantaggio sui siciliani. Un impegno analizzato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"L'anno scorso quando decisi di lasciare nonostante l'anno di contratto ci siamo confrontati con il presidente ed era giusto chiudere quel tipo d'esperienza. Ho avuto un rapporto forte con il presidente, su certe cose un allenatore deve avere una forza interiore di mettere in campo una squadra che ritiene sua. Se vado a valutare il mio percorso con il pres a Brescia è stato molto bello. Il grande rammarico è stato non aver giocato la Serie A con quella squadra. Se vado a sviluppare la mia esperienza a Brescia sono contento. Per me è un grande piacere tornare, l'abbiamo chiusa bene con il presidente".