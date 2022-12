Corini: “Brescia? Conosco Aglietti, sappiamo cosa ci aspetta. Sala e Gomes…”

Dopo la brillante vittoria contro il Cagliari, il Palermo torna in campo per l'ultima gara del 2022 e del girone d'andata. I rosanero saranno impegnati il prossimo 26 dicembre sul campo del Brescia, reduce da quattro risultati negativi di fila, per ultime le due sconfitte contro Pisa e Parma. Solamente un punto separa le due squadre, le Rondinelle sono in fase calante dopo un inizio di campionato a mille, siciliani invece che hanno invertito il trend negativo di inizio anno. In vista del match del "Rigamonti", il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: