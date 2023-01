Corini: “Bettella? Oggi primo allenamento in gruppo. Stulac e Buttaro…”

Tempo di vigilia. Il Palermo di Eugenio Corini si appresta ad affrontare il Perugia di Fabrizio Castori nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie B . All'andata il Palermo riuscì a battere il Perugia due a zero grazie ai gol di Brunori ed Elia . Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match in programma sabato 14 gennaio alle ore 14.00 al Renato Curi. Tra le tante tematiche affrontate, Corini si è soffermato sulle condizioni di Bettella , Stulac e Buttaro .

"Il Perugia ha cambiato allenatore ma è lo stesso mister che ha iniziato il campionato, le ultime dieci partite loro presentano dati importanti. Sono stati continui sotto l'aspetto prestazionale e nei risultati. Abbiamo cose da migliorare ed integrare giocatori che arriveranno. Sono consapevole della forza dei ragazzi che partiranno a Perugia. Bettella? A Brescia ha stretto i denti. A Roma abbiamo gestito questa situazione, oggi ha fatto il primo allenamento in gruppo, viene da un percorso dove comunque ha avuto modo di lavorare in un certo modo. Stulac? Ha iniziato una terapia e capiremo come reagirà per avere una certezza sui tempi di recupero. Buttaro? La lesione al piede è stata molto dolorosa. C'è un evoluzione positiva ed abbiamo la speranza e la sensazione che abbia reagito bene alle terapie per tornare in circa una settimana a lavorare con il gruppo".