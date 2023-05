Corini: “Bettella è pronto. Palermo importante per il City Group, Marwood e Bigon…”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match casalingo contro il Brescia

Parola e Eugenio Corini. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Brescia, valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie B. I rosanero, al momento ottavi in classifica e all'interno della zona playoff, sono padroni del proprio destino per accedere al mini-torneo verso la Serie A. Di seguito le dichiarazioni di Corini: