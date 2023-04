Corini: “Bettella e Graves ok. Segre esterno destro? Lavoriamo ad un’alternativa”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà il Venezia al "Penzo" nella sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B . Un match presentato in conferenza stampa dal tecnico del rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Segre? Normale che sia un centrocampista ma la leva lunga e può giocare anche in quel ruolo. Sto cercando un'alternativa in quel ruolo, non è facile per Jacopo. Non ha un percorso lungo in quel ruolo, un'alternativa su cui stiamo lavorando è Masciangelo. Di Mariano dopo il percorso di terapia abbiamo capito che farà fatica a rientrare in questo campionato. L'idea è che verosimilmente dovrà sottoporsi ad un intervento. Euro 2032? Spero che Palermo possa entrare nell'elenco e che ci sia la possibilità di rimodernare uno stadio già bellissimo. Valente sull'out di destra? Ci dà quella capacità di stare compatti ma ci dà anche l'imprevedibilità. Bettella e Graves? Hanno fatto un percorso graduale, sono pienamente recuperati".