Corini: “Bettella? Dispiace non averlo. Abbiamo un pubblico fantastico”

Il tecnico del Palermo FC , Eugenio Corini , a poco più di ventiquattro ore dalla sfida casalinga contro il Sudtirol di Bisoli , ha presentato in conferenza stampa la gara valida per 7a giornata del campionato di Serie B , in programma allo stadio “Renzo Barbera” domani, sabato 1 ottobre, alle 14.00. Di seguito le dichiarazioni del coach di Bagnolo Mella.

"Il calcio è occupare e liberare spazi, e magari si parla tanto di moduli ma sono i movimenti che fanno la differenza. La struttura tattica iniziale prevedeva magari il trequartista, poi no, ma sostanzialmente poco cambia. Assenza di Bettella? Dispiace non averlo, farà degli allenamenti specifici. Il livello degli allenamenti si alza ed il gruppo c'è tutto per affrontare la gara nel migliore dei modi e possibilmente andare a vincerla. Pressione del pubblico? E' normale, chi viene allo stadio vuole vedere la propria squadra vincere, può essere più o meno soddisfatto e manifestare come vuole, però abbiamo un pubblico fantastico ed intelligente che capisce le situazioni."