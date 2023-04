Corini: “Benevento? Ciano e Farias pericolosi. Infortuni fisiologici, Di Mariano…”

Prosegue il percorso del Palermo di Eugenio Corini in Serie B a cinque giornate dalla fine della regular season. Reduce dal ko esterno in quel di Venezia, la compagine rosanero è comunque rimasta a soli tre punti dalla zona playoff in virtù dei risultati dagli altri campi. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico delle "aquile" alla vigilia del match contro il Benevento in programma questo sabato alle 16:15 allo stadio "Renzo Barbera":

"Il Benevento è una delle tante squadre che hanno un budget più alto rispetto al nostro. E' una squadra che ha qualità, sono tutti giocatori esperti e questo certifica quanto è stato difficile il campionato. Non è facile stare dentro le difficoltà, per noi è diventato un mantra. Hanno qualità, giocatori come Ciano e Farias possono crearti difficoltà. Con la Reggina hanno fatto una partita emotiva, abbiamo la consapevolezza del valore dell'avversario. A Venezia abbiamo subito il terzo gol dopo cinquanta secondi dal calcio d'inizio nostro. Il pallone peserà tantissimo, dovremo renderlo più leggero affidandoci alle cose su cui abbiamo lavorato. La squadra in casa ha fatto un ottimo campionato. Anche con la Ternana abbiamo spinto fino al 95', con il Cosenza è stato un match equilibrato. I pareggi hanno tenuto la classifica molto corta e questo certifica la difficoltà del campionato. Oggi siamo al nono posto e vincendo la partita possiamo consolidare la categoria guardando con un occhio particolare alle ultime sfide. Sappiamo cosa fare quando abbiamo la palla e quando non l'abbiamo. Dobbiamo spostare la partita dove siamo più bravi. Abbiamo rispetto del Benevento. Infortuni? Il calcio è uno sport di contatto, bisogna capire le dinamiche dei vari infortuni. E' fisiologico avere infortunati, nonostante sappiamo che dobbiamo migliorare a livello di strutture abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e siamo in linea con gli altri club. Di Mariano l'ho sentito sia la sera prima dell'intervento che nel tardo pomeriggio dopo l'intervento. E' andato tutto bene, è stato mandato da uno dei più bravi ortopedici a livello mondiale. Abbiamo provato a capire se potevamo recuperarlo con una terapia conservativa, ma così non è stato. Contiamo di recuperarlo per il ritiro della prossima stagione. Formazione? Linea chiara di come voglio andare a giocare dal 1' minuto".