Corini: “Bene Sala, Brunori ok. VAR? Fatico a comprendere, movimento di Segre…”

Termina 1-1 tra Palermo e Benevento , match valido per la trentaquattresima giornata di Serie B . Gara non perfetta per i rosanero, che perdono nuovamente punti da una situazione di vantaggio. Nel primo tempo Sala sblocca il match per gli uomini di Eugenio Corini , alla mezz'ora arriva il pari dei sanniti con Farias . Terza partita senza vittorie per la compagine siciliana, che nel prossimo turno sarà impegnata nella trasferta di Como . Al termine della gara contro i giallorossi, il tecnico ex Brescia è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ci sono dentro al campionato determinate partite dove c'è più pressione. A volte fai di tutto per far sì di giocare più in tranquillità. Essere passati in vantaggio avrebbe potuto darci più equilibrio. Brunori? Grande partita sia a Venezia che oggi, voleva vincere come tutti. La frustrazione grande è perché il gol del due a uno l'avevamo trovato ma per ora le cose non girano. Dobbiamo essere forti e lucidi per andare oltre le difficoltà. Errore nel protocollo Var? Faccio fatica a capire, il movimento di Jacopo mi era sembrato congruo. Faccio fatica a comprendere, il risultato non cambierà più. Sarebbe stato bellissimo uscire con questo gol voluto, sporco e cattivo. Purtroppo questo pizzico di fortuna non ci sorride. Damiani è entrato bene, il campo era largo e lungo. Il Benevento lasciava due punte alte, ha fatto girare il gioco e non era facile. Dal punto di vista dello spirito non posso dire niente ai miei ragazzi. Stiamo soffrendo sui calci d'angoli, abbiamo provato a cambiare qualcosa nel secondo tempo. Glik per centimetri crea sempre difficoltà, ci lavoriamo costantemente. E' stato molto bravo Pigliacelli, sulla marcatura diretta paghiamo qualche centimetro. Stiamo cercando di capire quali sono le soluzioni più adatte. Sala ha fatto bene, sono contento. Gli avevo dato un tempo di rientro perché Aurelio stava facendo bene. Ha fatto gol e se lo meritava. Sono contento per lui perché quest'anno gli infortuni lo hanno falcidiato. Brunori tutto ok, faceva un pò di fatica a respirare"