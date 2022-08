Corini: “Baldini importante per me, qui un lavoro straordinario. Con Zamparini…”

"Oggi è una giornata importante per me, torno con un grande senso di responsabilità. Volevo rivolgere un pensiero a Zamparini, con lui ho avuto un rapporto conflittuale ma il nostro rapporto si basava su una stima reciproca. Un'altra persona molto importante per me fu mister Baldini che fu esonerato a gennaio nell'annata in cui andammo in A. Baldini ha fatto un lavoro straordinario e ha raggiunto l'obiettivo. Volevo fare i complimenti a lui e a tutti i dirigenti che hanno accompagnato il Palermo in questa risalita. Voglio ringraziare anche il City Group, sono stati giorni lunghi. Questo mi inorgoglisce perché sono state fatte riflessioni in profondità. Quando ho allenato in B l'ho fatto per vincere, accettando questo tipo di progetto di stabilità ho fatto un passo indietro dal punto di vista sportivo. Marwood ieri era presente all'allenamento e questo è stato un grande gesto di attenzione, lavoreremo al meglio possibile per i nostri tifosi. Vogliamo avere un rapporto chiaro sull'obiettivo della squadra e sul percorso di crescita che dovremo fare tutti insieme".