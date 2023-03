Corini: “Aurelio si è meritato la titolarità, sembrava un veterano. Io e il Pisa…”

Palermo e Pisa si dividono la posta in palio al "Romeo Anconetani", nella gara valida per la ventottesima giornata di Serie B. Alla rete di Di Mariano, che porta avanti i rosanero al minuto 38 del primo tempo, risponde nel finale di ripresa l'eurogol di Sibilli. La compagine di Corini domina a tratti il match ma, dopo il vantaggio acquisito, non riesce a trovare il raddoppio. Quinto risultato utile per il Pisa, dopo le vittorie con Parma e Perugia. Al termine della gara, il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: