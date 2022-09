Corini: “Arrivati tanti giocatori, servirà tempo per adattarsi. Ringrazio la società”

L'obiettivo del Palermo di Eugenio Corini è quello di ripartire dopo la sconfitta casalinga contro l'Ascoli, contro una Reggina che nell'ultima gara ha vinto agilmente contro il Sudtirol per 4-0. I nuovi arrivati dal calciomercato hanno avuto maggior tempo per adattarsi agli schemi di gioco del mister di Bagnolo Mella ed abbracciare le sue idee di gioco. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Corini:

"Stiamo lavorando con grande attenzione. Sono arrivati tantissimi giocatori, ci sarà bisogno di tempo per adattarsi. La cosa su cui è fondamentale concentrarsi è il famoso obiettivo che ci siamo dati. Ogni gara la prepareremo al meglio cercando di portare a casa più punti possibili. E' straordinario avere dalla propria parte questa tifoseria. E' importante creare un percorso comune. L'ultima esperienza con l'Ascoli ci lascia delle cose su cui dobbiamo lavorare per migliorare. Quando ringrazio la società è perché ciò che ci siamo detti è stato portato avanti. E' stato fatto un ottimo lavoro. La società mi ha sostenuto e sono felice di quello che è stato fatto. Sarà il lavoro che andrà a migliorare il nostro percorso. Riscatto? Dopo una sconfitta si vuole sempre trasformare una delusione in energia. Affrontiamo una squadra molto forte che viene da due vittorie su tre gare. Nella scorsa è stata facilitata dall'espulsione del Sudtirol, hanno giovani importanti come Fabiani e Pierozzi. Sarà un bel test dal punto di vista dell'approccio mentale, così come è stato a Bari. i ragazzi hanno la personalità per affrontare questo tipo di partite. E' difficile trovare avversari che non abbiano una rosa non adeguata per affrontare questo campionato"