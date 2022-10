Corini: “Alcuni devono capire come gestire reazioni. Pisa? Faremo nostra gara”

E' tutto pronto per Palermo-Pisa, match valido per la 9° giornata del campionato di Serie B , in programma domani pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera".Reduci dalla sconfitta contro la Ternana, i rosanero torneranno in campo per affrontare i toscani, attualmente al penultimo posto in classifica - in compagnia del Como - a quota 6 punti. Una sfida presentata alla vigilia del tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini, intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

"C'è una reazione emotiva e l'ho vista quando sono arrivato io, nel match contro il Perugia, nonostante abbiamo rischiato di prendere il gol del pari. A Bari abbiamo giocato bene ma poi nel sendo tempo siamo calati. Alcuni ragazzi dei nostri devono capire come gestire le reazioni. Quando hai 15 calciatori nuovi non si può pretendere di avere tutto subito. Sono tante le situazioni. E' stato fatto un lavoro impressionante. La gara con il Genoa è stata la nostra gara ideale per atteggiamento e per sofferenza anche grazie al pubblico. Domani non so quanti saremo ma dobbiamo comunque fare la nostra gara e mettere il giusto atteggiamento senza tirarci indietro. A prescindere da quelli che sceglierò, per me i ragazzi sono tutti titolari, mi sono preso l'ultima seduta per capire anche l'equilibrio giusto. Non parlate di bocciature ma parliamo di scelte. Io ci sono sempre, anche con chi magari in quel momento è un pò arrabbiato con me perché in quel momento non gioca. Io ci sono e loro lo sanno. D'Angelo? Ha già un grado di conoscenza della squadra ampio. Hanno ricominciato un percorso terminato due mesi fa. Parliamo di una squara che non è arrivata in A perdendo solo la finale".