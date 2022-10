Corini: “Accetto da professionista il malcontento della tifoseria. Possiamo rifarci”

"In settimana avete visto che stavamo facendo un lavoro mirato sulla fase di non possesso dovuta proprio alla gara contro il Pisa. I sistemi di gioco vanno sviluppati a seconda dell'avversario, ma anche durante lo sviluppo della gara stessa. Io dico sempre che noi siamo gli artefici del nostro destino. Se la tifoseria non è contenta lo si deve accettare da professionista, e si deve andare avanti. Abbiamo la forza per poterlo fare, sono sicuro che la gente apprezzerà questo. Noi siamo alla ricerca continua della nostra anima, Si può perdere ma non si può perdere a livello oggettivo l'anima della squadra. La partita, il campo è la verifica di tutto. Non sono state partite soddisfacenti per noi, ma abbiamo la fortuna per poterci rifare, con la voglia di spostare l'inerzia a nostro favore".