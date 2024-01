Corini: “Pronti a battere il Cittadella, abbiamo qualità. Lucioni da valutare”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro il Cittadella.

Poco meno di 48 ore e sarà Cittadella-Palermo , sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato pomeriggio al "Tombolato" . Un impregno, il primo del 2024 per le due compagini, presentato in conferenza stampa dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Il livello è stato tenuto alto dal punto di vista dell'intensità. I ragazzi hanno svolto un programma personalizzato, abbiamo ripreso dove avevamo finito. Ho lavorato sotto tanti punti di vista, bisogna prendere una partita alla volta. Puoi vincere o perdere con tutti, abbiamo grandi possibilità di fare molto bene. Il nostro obiettivo è la partita con il Cittadella, non voglio andare oltre. E' un campionato molto equilibrato. Dobbiamo orientare la nostra testa solo sulla partita successiva. Ivan è squalificato e Coulibaly non sarà a disposizione.. Lucioni domani proverà a fare un pezzo di rifinitura per capire se sarà convocabile o meno. Questa squadra ha sempre avuto identità e ha sempre provato a fare un calcio di un certo tipo. Lavoro con i ragazzi per costruire mentalità che ci renda solidi e forti. Abbiamo qualità e carattere, ma non bisogna mai dire nulla per scontato. Siamo tutti professionisti, io li guardo allenarsi e tutti i ragazzi che sono qui devono essere pronti a battere il Cittadella. Abbiamo lavorato stando attenti a tutto quanto successo e ai cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare. C'è grande attenzione sotto tanti punti di vista. E' importante pensare che attraverso il lavoro se ne esce sempre. Può succedere che perdi qualche giocatore, bisogna spingere e a volte può succedere che qualche situazione sia da gestire".