Corini: “A Lecco vittoria incredibile, obiettivo secondo posto. Ranocchia? Vi spiego”

Il Palermo , reduce da un successo di misura in quel di Lecco , è chiamato a ritrovare continuità contro il Venezia , con la formazione lagunare diretta concorrente alla promozione in Serie A . Sfida in programma questo venerdì alle ore 20:30 allo stadio " Renzo Barbera ". Queste le dichiarazioni in sala stampa del match mister Eugenio Corini :

"Ranocchia? Ho parlato con lo staff, c’è questa lesione, vogliono valutarla settimanalmente. Ci sarà l’amichevole sabato e vi aggiornerò, non è disponibile per questa partita. Lavoriamo per recuperarlo il prima possibile. La squadra sta bene, con la Ternana abbiamo perso una partita, Brescia gara particolare, no problematica atletiche o mancanza di giocatori nonostante Lucioni manchi da tempo. Insigne con grande responsabilità si è messo a disposizione, non vogliamo rischiarlo. Abbiamo perso due partite che hanno storie diverse. Lecco vittoria incredibile. Io penso che siamo una squadra sa riprendersi dalle difficoltà, fatto gara solida. Un gruppo che deve dare delle risposte, lo abbiamo dimostrato a Lecco. Una squadra che Sta bene ed è pronta, mancano due giocatori importanti. Il resto del gruppo mi ha dimostrato delle cose. Sono segnali importanti per arrivare infondo alla grande e costruire un campionato migliore. Affinché la matematica ce lo permette abbiamo un obiettivo unico, il secondo posto, perché il Parma molto distante. Vogliamo consolidare questa aspettativa, dipende tanto da noi. Abbiamo risorse, poi ci sarà una sosta molto lunga che ci aiuterà a recuperare Lucioni.