Corini: “122 anni del Palermo? Spero di regalare gioie ai tifosi. Vazquez…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Parma, sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie B. Match di fondamentale importanza per la compagine di Eugenio Corini, in particolare per il morale e per dar continuità alla vittoria di Modena, arrivata dopo una striscia senza i tre punti durata cinque gare. Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del "Renzo Barbera", di seguito le sue dichiarazioni: