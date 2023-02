Corini: “1-1 meritato, rammaricati per i 3 punti. Sala? Siamo preoccupati, Graves…”

1-1: è questo il risultato della sfida tra SudTirol e Palermo , andata in scena questo pomeriggio al "Druso" e valida per la ventiseiesima giornata di Serie B. A decidere le reti di Cissè e Soleri, che permettono alle due compagini - entrambe neopromosse - di dividere la posta in palio. Una sfida analizzata al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero , Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.

"Siamo consapevoli di aver affrontato un avversario difficile, nel primo tempo abbiamo sofferto. Volevo più incisività in mezzo al campo. Il pareggio è meritato, abbiamo anche cercato di vincere, ma far gol al Sudtirol è difficile. Stiamo facendo il campionato che dobbiamo fare, ogni gara ha il suo peso. Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a portare a casa i tre punti, ma resta comunque una giornata positiva. C'è voglia di crescere. Il primo tempo non è stato brutto, ma ha ricordato la partita d'andata, con loro molto chiusi in difesa. Mi è piaciuta la voglia di tenere la partita aperta. Condizioni Sala? Siamo preoccupati, potrebbe essere uno stiramento ma faremo ulteriori esami. Su Graves qualcosa di meno, ma entrambi non saranno a disposizione per la sfida contro la Ternana".