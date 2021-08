Coppa Italia Serie C, siciliane forza tre: Catania-Messina-Palermo ai sedicesimi

I risultati delle altre due siciliane impegnate in Coppa Italia e gli avversari dei sedicesimi di finale della competizione

Sabato 21 agosto si è archiviata la prima tranche di gare valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. In campo le tre siciliane quali Catania, Messina e Palermo; sono arrivati tre successi su tre per le squadre isolane che si sono imposte rispettivamente contro Vibonese, Juve Stabia e Picerno. I rosanero guidati da Giacomo Filippi hanno calato il poker nella sfida contro i lucani, un secco 4-1 che gli ha regalato il passaggio ai sedicesimi di finale dove incontrerà il Monopoli. Successo esterno, invece, per gli etnei che hanno trionfato in quel di Vibo Valentia grazie alla rete messa a segno da Reginaldo al 100'. 3-2 pirotecnico lontano dalle mura amiche anche per l'ACR Messina che domina in casa delle Vespe grazie al gol di Damian all'80' che ha fatto seguito alle marcature nel primo tempo di Simonetti e Adorante. I prossimi impegni della altre due siciliane non saranno dei più semplici: i rossazzurri se la dovranno vedere lontano dal 'Massimino' contro il Catanzaro mentre i peloritani dovranno fare visita al Foggia.