Coppa Italia Serie C, Palermo-Picerno 4-1: le pagelle dei quotidiani

I voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Filippi

Parte subito bene il Palermo di Giacomo Filippi, che cala il poker nel primo impegno ufficiale della nuova stagione che ha visto i rosanero trionfare per 4-1 ai danni del Picerno. La sfida, valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, si è conclusa con un risultato netto e in favore della franchigia di Viale del Fante, apparsa finalmente brillante davanti ai suoi tifosi, tornati sugli spalti del 'Renzo Barbera' dopo circa due anni di assenza. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.