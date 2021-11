Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Palermo: le designazioni arbitrali degli ottavi

La Lega Pro ha pubblicato le designazioni arbitrali riguardanti le gare di Coppa Italia Serie C, valide per gli ottavi di finale della terza divisione di calcio italiana

Sarà il Catanzaro l'avversario del Palermo nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. La compagine guidata da Giacomo Filippi affronterà sul rettangolo verde del 'Nicola Ceravolo' la formazione di Antonio Calabro, nel confronto in programma mercoledì 3 novembre alle ore 14:30. La sfida - in confronto diretto - sarà decisivo per il prosieguo della stagione sportiva rosanero, con una vittoria che permetterebbe ai siciliani di entrare nelle otto migliori squadre della competizione della terza serie italiana.