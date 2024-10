Convocazione azzurra per La Mantia, promessa del Palermo

Giulio La Mantia, centrocampista del Palermo Under 17, convocato per il Torneo dei Gironi a Novarello dal 4 al 6 ottobre.

Mediagol ⚽️ 1 ottobre - 16:52

Giulio La Mantia, centrocampista dell'Under 17 del Palermo, è stato convocato per partecipare al "Torneo dei Gironi" che si terrà a Novarello dal 4 al 6 ottobre. Questo torneo riunisce i migliori talenti giovanili d'Italia, offrendo loro una grande opportunità per mettersi in mostra e attirare l'attenzione dei selezionatori.

CONVOCAZIONE MERITATA - La Mantia ha dimostrato una crescita costante nelle sue prestazioni, conquistando così un posto tra i convocati. Il giovane talento del Palermo continua a far parlare di sé per le sue qualità tecniche e il suo spirito di sacrificio in campo.

SETTORE GIOVANILE DEL PALERMO IN EVIDENZA - La convocazione di La Mantia rappresenta un ulteriore riconoscimento per il settore giovanile del Palermo, che sta lavorando per valorizzare sempre di più i suoi giovani. Questo risultato conferma l'attenzione che il club dedica alla crescita dei propri talenti.