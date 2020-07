Convenzione Stadio, M5S: “Proponiamo di eliminare privilegi ai politici. Niente biglietti gratis, chi vuole andare allo stadio paghi”

“Nessun biglietto per lo stadio ai politici” è questa la proposta lanciata dal Movimento 5 Stelle in vista della discussione in aula della convenzione con il Palermo Calcio per la concessione dello stadio comunale “Renzo Barbera”.

Nei giorni scorsi molti tifosi avevano criticato i benefit per i consiglieri comunali e le istituzioni previsti nella bozza della convenzione, così il Movimento 5 Stelle, dal primo giorno nella posizione di eliminare i privilegi per la classe politica, ha preparato un emendamento per eliminare dalla convenzione i sessanta biglietti omaggio ad oggi previsti per la tribuna autorità destinati a sindaco, assessori e consiglieri comunali.

“E’ un ingiustificato ed inaccettabile privilegio che deve essere cancellato – afferma il capogruppo M5S Antonino Randazzo – Riteniamo, invece, che proprio come ha fatto il presidente Mirri che ha acquistato simbolicamente il suo abbonamento, la politica debba dare il buon esempio pagando il biglietto quando vuole andare a seguire le partite allo stadio. Il riscatto sportivo di una intera città passa anche da questo forte segnale di discontinuità che il consiglio comunale è chiamato dare. Vedremo quanti altri consiglieri e partiti saranno d’accordo con il Movimento 5 Stelle e approveranno il nostro emendamento anti privilegi. Chi è tifoso lo dimostri comprando il biglietto”.