Conference403, Pasquale Marino: “Io ed il Palermo separati dal destino. Il futuro…”

"Sapevo il rischio che correvo quando sono venuto a Palermo, ma non credevo assolutamente quello che potesse accadere successivamente. Il destino non ha voluto che si concretizzasse questa situazione. Il destino ha voluto che anche da calciatore non vestissi la maglia del Palermo. Io ero all'Akragas ed il Palermo era interessato ma poi non se ne fece nulla. Nuovi progetti futuri? Due squadre di C ma avevano cercato in estate ma non ho accettato, dopo gli ultimi 18 anni passati in B, reputo che posso dare qualcosa ad alti livelli".