Conference403, il 6 ottobre il “Palermo Football Summit”: ospiti Moggi, Perinetti e Faggiano

Previsto nella struttura palermitana ubicata nel cuore di Palermo, un palco relatori di alto livello che tra gli altri vedrà partecipi l'ex Juventus Luciano Moggi, il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano, l'attuale ds del Brescia ed ex Roma e Palermo, tra le altre, Giorgio Perinetti, il ds della Reggina Massimo Taibi, l’agente Oscar Damiani, Pietro Lo Monaco, Andrea D’Amico protagonista dell'approdo in MLS di Criscito, Bernardeschi e Insigne; Mario Giuffredi, Patrick Bastianelli, Beppe Accardi e il suo collaboratore Marco Lo Giudice e l’agente palermitano Gabriele La Manna che in questi anni si è distinto per numerosi trasferimenti in Italia e non solo.