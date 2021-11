Condanna Miccoli, Vasari: “Delinquenti sono altri. Fabrizio altruista e ignorante”

abrizio Miccoli è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Condanna in via definitiva per l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, che ora dovrà scontare tre anni e sei mesi di detenzione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell’ex calciatore del club rosanero, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo lo scorso gennaio del 2020 ed accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Fulvio Baldi. Una notizia giunta nella serata di ieri che ha scosso la piazza rosanero, ma anche molti addetti ai lavori ed ex compagni, che nelle scorse ore hanno mostrato vicinanza all'ex Palermo. Tra questi non manca Gaetano Vasari che, tramite un post pubblicato su Facebook, ha detto la sua sull'incresciosa vicenda.