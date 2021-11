Condanna Miccoli: l’ex Palermo si costituisce al carcere di Rovigo

L'ex bomber del Palermo, Fabrizio Miccoli, questa mattina si è presentato presso il carcere di Rovigo dove sconterà la sua pena

L'ex bomber del Palermo Fabrizio Miccoli è stato condannato in via definitiva a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex calciatore rosanero e ha confermato così la sentenza del gennaio 2020 della Corte d'Appello. Per Miccoli, adesso, si apriranno le porte del carcere poichè in casi come questo non vengono concesse misure alternative alla detenzione in cella.