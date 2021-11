Condanna Miccoli, l’ex Palermo: “Deluso e amareggiato, voglio stare lontano da tutti”

L'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, è stato condannato a scontare tre anni e 6 mesi di detenzione per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Condanna in via definitiva per l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, condannato a tre anni e sei mesi di detenzione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell’ex calciatore del club rosanero, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo lo scorso gennaio del 2020 ed accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Fulvio Baldi. L'ex bomber del Palermo è accusato di aver chiesto a Mauro Lauricella, figlio di Antonino, boss mafioso del quartiere Kalsa, di adoperarsi per la restituzione di diverse migliaia di euro dall’imprenditore Andrea Graffagnini per conto del suo amico Giorgio Gasparini, ex fisioterapista del Palermo Calcio.