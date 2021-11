Condanna Miccoli, Giovanni Tedesco: “Fabrizio umile e generoso, paga solo ingenuità”

Il messaggio di Giovanni Tesco a Fabrizio Miccoli, condannato a 3 anni e mezzo di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Mediagol (gm) ⚽️

Condanna in via definitiva per l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, che ora dovrà scontare tre anni e sei mesi di detenzione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell’ex calciatore del club rosanero, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo lo scorso gennaio del 2020 ed accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Fulvio Baldi. Una notizia giunta nei giorni scorsi che ha scosso la piazza rosanero, ma anche molti addetti ai lavori ed ex compagni, che nelle scorse ore hanno mostrato vicinanza all'ex Palermo. Tra questi anche Giovanni Tedesco che, tramite un post pubblicato su Facebook, ha detto la sua sull'incresciosa vicenda.

"Non è facile spiegare con le parole il dolore che sto provando in questi giorni per quello che sta vivendo il mio amico fraterno Fabrizio.

Non sono il suo avvocato e non devo difenderlo a spada tratta come in un'aula di tribunale, soprattutto non voglio entrare nel merito della vicenda giudiziaria, ma credo di essere uno dei pochi che può affermare di conoscerlo veramente.

Fabrizio è uomo dal cuore d'oro, la persona più generosa che io abbia mai conosciuto , ha fatto del bene a tantissime persone nel corso della sua vita, sempre in silenzio, sempre con una immensa umiltà. Come tutti gli esseri umani ha compiuto degli errori, alcuni molto gravi come lui stesso ha ammesso, per i quali ha chiesto in tutti i modi di essere perdonato e che segneranno per sempre la sua vita e la sua carriera .

Quello che più mi fa male è vederlo adesso accostato ai peggiori criminali , quando il suo vero crimine è stata la sua grande ingenuità .

Il mio desiderio è che Fabrizio possa presto tornare ad essere un uomo libero e che possa ricominciare i suoi progetti e la sua vita con la serenità che merita.

Forza amico mio. Campione eccezionale in campo, uomo umile e dal cuore enorme nella vita".