Concessione Stadio, Lagalla: “Il comune ha completato il lavoro, la palla passa al consiglio comunale”

Le parole del sindaco attraverso i social: "Conclusa la riunione di oggi, può dirsi compiuto il lavoro dell'amministrazione comunale con i rappresentanti della Palermo FC sul nuovo schema di convenzione per la concessione dello stadio Renzo Barbera che, adesso, tramite delibera di Giunta, verrà trasmesso formalmente al Consiglio comunale. E' il risultato di un lavoro durato oltre un anno, per il quale ringrazio i grandi sforzi degli assessori allo Sport Anello e al Patrimonio Alaimo, e con loro di tutta l'amministrazione. L’impegno, assunto anche davanti al Ministro per lo Sport Abodi, è stato mantenuto con anticipo rispetto alla scadenza naturale dell’attuale convenzione. Siamo sempre stati consapevoli che ci fosse la necessità di superare il modello di concessione attualmente in vigore, per questa ragione fin da subito ho aperto le porte al dialogo con il gruppo che detiene la proprietà del Palermo, con l’unico obiettivo di ridare alla città lo stadio che merita. Adesso, l’ultimo passo formale spetta al Consiglio comunale con l’auspicio che il provvedimento possa essere deliberato in tempi brevi e in questo senso fa piacere sottolineare come ieri i capigruppo dei partiti di maggioranza in Aula si siano espressi proprio in questa direzione. E sono anche convinto che negli ultimi giorni siano state travisate le parole del Presidente del Consiglio comunale che, come tutti noi, tiene ad una risoluzione rapida della questione"