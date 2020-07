Palermo, concessione “Renzo Barbera”: il sindaco Orlando fissa la data

Il sindaco fissa una nuova data.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando non ha dubbi: se entro il 25 luglio il consiglio comunale non avrà trovato un accordo con la società di Viale del Fante per concedere lo stadio per i prossimi sei anni, sarà lui stesso a entrare a gamba tesa e concederà il Barbera al club di Mirri si legge in un articolo di oggi de La Gazzetta dello Sport. Ricordiamo che il termine ultimo per il Palermo è il 29 luglio, data entro cui dovrà presentare la documentazione alla Covisoc. Intanto il primo cittadino gioca d’anticipo e conferma che scriverà una lettera di concessione nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo entro il 25 luglio. Consegnerà la stessa al consiglio comunale che a quel punto avrà due giorni di tempo per visionarla, così che entro il 29 il Palermo potrà dire di avere il Barbera come campo dove giocare le partite in casa al prossimo campionato di C.

Questa opzione per Orlando resta sempre la soluzione più drastica, in quanto è fiducioso del fatto che la partita possa concludersi in Aula. Di fatto alcuni consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, nei giorni scorsi a Mediagol.it hanno detto di essere ben disposti a trovare una soluzione entro i tempi previsti, rassicurando anche i tifosi.

Intanto è stato stilato il calendario delle prossime sedute di consiglio che si terranno il 16, 21, 22 e 23 luglio. Quella successiva è in programma il 28, dunque, già oltre il limite massimo che ha stabilito il primo cittadino. Lunedì, invece, è in programma la riunione dei capigruppo in consiglio comunale, che doveva tenersi già la settima scorsa e che invece è stata rinviata, dalla quale verranno stabiliti i temi da trattare durante le sedute, tra questi ovviamente la convenzione stadio. Nel documento studiato dai tecnici di Orlando, sono contenute tutte le soluzioni per arrivare a rivedere il canone di 341 mila euro, se non addirittura quasi a un azzeramento, attraverso il ricorso a fondi regionali e contributi comunali alle manutenzioni dell’impianto che il club dovrebbe accollarsi, senza trascurare la categoria in cui andrà a giocare la prossima stagione il Palermo.