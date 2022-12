Concerto di Vasco Rossi al “Barbera”, manca l’autorizzazione del Comune di Palermo

Il concerto del noto cantante Vasco Rossi a Palermo , in programma il 22 ed il 23 giugno allo stadio "Renzo Barbera", potrebbe incorrere ad un ostacolo. Dopo venticinque anni la casa che ospita il club rosanero potrebbe accogliere un evento musicale di elevata rilevanza ma, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, ci sarebbe un problema: non c'è ancora l'autorizzazione dell'ente che di fatto è proprietario dell'impianto, ovvero il Comune di Palermo.

Le perplessità sono nate al seguito di una lettera spedita dalla dirigente dell’area delle Risorse immobiliari, Carmela Agnello, al Palermo F.C., la quale ricorda: “Viene fatto divieto di trasferire la presente concessione, anche parzialmente e temporaneamente. È consentita la possibilità di concedere alla aziende sponsor e/o partner, previo espresso parere favorevole dell’amministrazione comunale, l’uso in tutto o in parte di quanto alla stessa società è concesso. Previa formale autorizzazione dell’amministrazione comunale è consentito al Palermo F.C. di effettuare o consentire lo svolgimento, in tutta la zona coperta dal manto erboso, di qualsiasi manifestazione e attività diversa da quella calcistica".