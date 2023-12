Como, Fabregas: “Prossime tre partite sono finali. Per bel gioco ci vuole pazienza”

Ottimo momento per il Como che si trova terzo a soli tre punti dal primo posto. La squadra lombarda viene da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Al timone della formazione lariana c'è il tecnico Cesc Fabregas in un'intervista rilasciata a Il Giorno ha parlato delle prossime tre gare di campionato spiegando di vederle come tre finali per chiudere al meglio il girone d'andata:

"Le partite da qui a Natale sono fondamentali. Le considero tre finali anche se parlare di classifica adesso non è facile perché mancano troppe partire alla fine. Contro il Modena non abbiamo giocato benissimo, ma ormai abbiamo acquisito la giusta mentalità vincente ed è importante. In difesa non siamo stati perfetti come al solito, ma nell’uno contro uno siamo i migliori". "Non stiamo giocando come il Manchester City, ma stiamo vincendo e dobbiamo solo lavorare per migliorare la qualità del nostro gioco. Per il bel gioco ci vuole pazienza, è un processo molto lungo, che poi durerà negli anni come vuole la società. Gabrielloni dà tutto in campo, quando entra in corsa spacca la partita, è una qualità che pochi giocatori hanno. Va usato nel momento giusto”.