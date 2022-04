Colombo: “Catania escluso? Avevamo meritato quei punti. Il Palermo guadagnava campo”

Le dichiarazioni di mister Colombo post Monopoli-Palermo, gara vinta dai rosanero di Baldini per 0-2 grazie ai gol di Valente e Brunori

"Avevamo interesse nel risultato vista la posizione che ci siamo guadagnati nel corso del campionato. Il Palermo, che ha una rosa super competitiva, aveva già rubato punti preziosi alle altre concorrenti. Giornata nera a 360 gradi, anche per gli aspetti extra campo come l'esclusione del Catania. Ci dispiace tantissimo perché sul campo abbiamo meritato quei punti. Partita molto complicata. Potevamo lasciare il possesso agli avversari però guadagnavano spesso campo e non riuscivamo ad essere incisivi ed aggressivi. Forse aver giocato mercoledì col Taranto può aver lasciato delle scorie più fisiche che mentali. Anche nei duelli ne abbiamo vinti davvero pochi. Il primo gol rosa? Errore nostro difensivo. Mi è sembrato che fossero mancate le forze, non tanto le volontà. La notizia dell'esclusione del Catania? Non lo sapevamo prima di scender in campo. Dobbiamo guardare avanti. Siamo tutti dispiaciuti per aver perso sei punti ma ricordiamoci che abbiamo fatto qualcosa di incredibile fino ad adesso. Se siamo arrivati così in alto non è stato per caso".