Claudio Gomes: “Palermo come il City? Si può. Io protagonista, me l’aspettavo”

"Mi conosco, sono un ambizioso, non mi fa paura la concorrenza, anzi la competizione fa alzare il livello di tutta la squadra. Sapevo che poteva arrivare e ho lavorato in ogni singolo allenamento per trovare spazio il più presto possibile. All’inizio non venivo utilizzato ed ero piuttosto arrabbiato. Volevo giocare subito, soffrivo a star fuori. Poi ho capito che è stata un’ottima decisione farmi ambientare. Non ero ancora pronto, ora so cosa fare", le sue parole.