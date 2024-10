Claudio Gomes eletto giocatore del mese di settembre dal Palermo FC

Claudio Gomes dopo un grande avvio di campionato è stato eletto dai tifosi del Palermo come il miglior giocatore del mese di Settembre dei rosanero.

Dopo le ottime prestazioni nell'ultimo mese Claudio Gomes è stato eletto come miglior giocatore del mese di settembre tra i rosanero. Il centrocampista francese è stato come il giocatore più votato dai tifosi palermitani dopo il grande avvio di campionato. Il Palermo ha pubblicato sui social un video per celebrare il premio vinto dal classe 2000, dove ringrazia tutti i tifosi rosanero che lo hanno votato.