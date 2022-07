City Group, la holding proprietaria del Palermo sbarca anche in Brasile con il Bahia

Il City Football Group - holding che fa capo allo sceicco Mansour - sbarca anche in Brasile . Dopo l'acquisizione dell'80% delle quote del Palermo di Dario Mirri , il noto gruppo entrerà a far parte della proprietà del Bahia , club militante nella Serie B brasiliana . Secondo quanto riferiscono i network di Rete Globo, è previsto per agosto l'annuncio ufficiale.

Il Bahia sarà il dodicesimo club di cui diventerà azionista lo sceicco Mansour. Attualmente, infatti, il CFG possiede - con percentuali che vanno dal 100% delle azioni del Manchester City al 20% del club giapponese Yokohama Marinos - dieci società calcistiche sparse in tutto il mondo. Il Manchester City in Premier League, il New York City nella Mls nordamericana, il Melbourne City in Australia, gli Yokohama Marinos nella J-League nipponica, il Girona neopromosso nella Liga, il Montevideo City Torque in Uruguay, il Sichuan Jiuniu nella Super League cinese, il Mumbai City in India, il Troyes in Francia, il Lommel in Belgio e il Palermo nella Serie B italiana. Inoltre, c'è un rapporto di partnership con il Club Bolivar.