City Group, Galassi: “Orgogliosi del Palermo, playoff non erano nei piani. Corini…”

"Noi siamo orgogliosissimi di avere il Palermo Calcio in Italia, perché secondo noi ha un potenziale enorme il Palermo come gruppo City. Noi abbiamo scelto Corini allenatore e Corini sarà l'allenatore del City Group a Palermo. Non è che ogni volta che vinci o perdi... Noi non siamo finiti ai playoff per aver giocato molto male un tempo dell'ultima partita, ma non era nei nostri piani andarci ai playoff. Il nostro piano era quello di consolidarci e rimanere in Serie B, cosa che abbiamo fatto. Per quanto riguarda il City, quattro allenatori in quindici anni permettono una programmazione di lavoro ed una serenità di lavoro. Le decisioni non si prendono con lo stomaco, si può vincere o si può perdere, ma è importante come vinci e come perdi. Noi teniamo dritta la barra di questa nave anche quando succedono momenti di tempesta. Ne abbiamo perse tante, mica abbiamo vinto tutto. Ma non puoi cambiare seguendo l'istinto, una piazza o seguendo una ragione che non abbia un elemento oggettivo di misurazione. C'è un percorso, si dà fiducia a chi segue questo percorso e si va avanti. Una vittoria del Manchester City in finale Champions sarebbe il coronamento di tanto tanto lavoro", ha concluso Galassi.