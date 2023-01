City Group, Bigon top manager: primo giorno a Palermo dell’ex Napoli, con Rinaudo…

Il City Group accoglie nel suo organigramma un top manager come Riccardo Bigon

Un top manager per conferire progettualità, acume e sostanza alle ambizioni calcistiche ed imprenditoriali della holding. Il City Football Group si affida a competenza, visione e lungimiranza di Riccardo Bigon, in qualità di supervisore e coordinatore dell'area tecnica di tutti i club di proprietà della galassia citizens. Superfluo sottolineare background dirigenziale e peso specifico di un profilo certamente tra i più stimati e qualificati dell'intero panorama nazionale Artefice di un ciclo illuminato e pluridecorato, che ha consacrato il ritorno nel gotha del calcio italiano ed europeo del Napoli di De Laurentiis , dal 2009 al 2015, il manager nativo di Padova ha firmato acquisti di prestigio. intuizioni geniali in materia di scouting, valorizzando numerosi prospetti, riuscendo a conciliare in modo equo e virtuoso, tramite una gestione intraprendente ma ponderata, risultato sportivo e sostenibilità finanziaria. Le esperienze professionali significative con Hellas Verona e Bologna, tra luci ed ombre, la voglia di ripartire con rinnovato spirito ed entusiasmo, edificando un percorso che esalti idee e conoscenze nell'ambito di una pianificazione oculata.

Il Palermo FC , per bacino d'utenza, blasone calcistico, passione viscerale della piazza, rappresenta un investimento strategico e prioritario per la holding inglese di proprietà araba. Ragion per cui, vi è la ferma e palesata volontà di dar vita ad un ciclo fulgido ed ambizioso, che corrobori delle basi solide e si dipani in modo graduale. avvalendosi di professionalità di indiscusso spessore ed alto lignaggio idonee a generare valore e sviluppo.

Un'evoluzione societaria da alimentare a medio-lungo termine di matrice patrimoniale, infrastrutturale e squisitamente tecnica.

Il City Football Group ha piena consapevolezza delle potenzialità straordinarie, in gran parte inesplorate, di una piazza come Palermo che, sotto il profilo di passione e cultura calcistica e attaccamento ai colori sociali, unitamente a seguito ed appeal del brand su scala internazionale, può legittimamente aspirare a scalare le gerarchie del calcio italiano. Tornando a ritagliarsi un ruolo di primo piano, come e forse più dei fasti vissuti nella prima metà dell'era Zamparini. Dopo aver affidato le chiavi amministrative e gestionali del club ad un totem del ruolo come Giovanni Gardini, ecco un' altra eccellenza manageriale nell'area tecnico-sportiva, ovvero Riccardo Bigon.

Un plus significativo trasversale, in materia di statura professionale e doti diplomatiche e negoziali, che impreziosirà non poco il buon lavoro fin qui svolto dal binomio dirigenziale rosanero formato da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno. Ieri prima giornata nel capoluogo siciliano per il nuovo polo manageriale dell'area tecnica del City Football Group, Bigon ha assistito alla seduta di allenamento della squadra con Rinaudo, figura a cui lo legano trascorsi comuni in terra partenopea ed un consolidato rapporto di reciproca stima, e si è intrattenuto a lungo con il coach Eugenio Corini.

Un primo impatto positivo con l'ambiente rosanero, una videocallcollettiva il management inglese della holding, un summit con focus minuzioso in merito a strategie ed obiettivi da centrare in questi ultimi quindici giorni di calciomercato. Un laterale mancino, ma non solo, tra i profili da individuare sollecitamente per completare e potenziare l'organico a disposizione di Corini. La sensazione palpabile è che il Palermo possa alzare sensibilmente l'asticella di esigenze e qualità in questa seconda parte della sessione invernale, innestando un paio di tasselli in grado di elevare cifra tecnica e di personalità anche in altre zone del campo. Tutino e Verre sono di fatto operazioni già definite che rappresentano due valori aggiunti di assoluto livello per la categoria, ma il calciomercato del Palermo targato City Football Group, sia in entrata sia in uscita, scriverà ancora altri interessanti capitoli da qui alla chiusura delle liste.