City Football Group, Soriano: “Club rosa storico, grandi progetti per il Palermo”

Holding solida, strutturata e facoltosa, una realtà di assoluto prestigio che sta scalando le gerarchie nel panorama calcistico mondiale. Il City Football Group ha inglobato nel luglio scorso il Palermo FC nella sua galassia, divenemdo azionista di maggioranza del club di viale del Fante e rilanciandone dimensioni ed ambizioni in chiave presente e futura. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia riporta alcuni passaggi salienti della relazione di fine anno stilata da Ferran Soriano, CEO del gruppo, un bilancio consuntivo in merito all'attività della holding inglese di proprietà araba ed ai successi ottenuti dai club dell'orbita citizens.

"Siamo davvero felici dei nostri progressi finora. Nelle ultime cinque stagioni abbiamo vinto la massima lega in sei paesi (Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, India, Australia e Bolivia), abbiamo ottenuto la promozione con tre squadre nei massimi campionati in Spagna, Francia e Uruguay e abbiamo vinto un totale di 23 trofei. Abbiamo giocatori entusiasmanti e allenatori di talento di molte nazionalità che si spostano tra le nostre squadre, condividendo la passione per il calcio che giochiamo e la metodologia che abbiamo sviluppato. …. E non stiamo fermi: continuiamo a cercare nuove opportunità. Nel luglio 2022, abbiamo accolto nel gruppo la squadra italiana del Palermo FC, un grande club storico, per il quale abbiamo grandi progetti".