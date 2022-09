City Football Group, non solo Gomes al Palermo: molte promesse in giro per l’Europa

“Molte promesse City in giro per l’Europa”. Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sui club europei acquistati dal City Football Group negli ultimi anni. “Tra tutte le ‘sorelle’ europee, il Palermo è quella che dipende meno dal Manchester City”. Nel corso della sessione estiva di calciomercato, infatti, nel capoluogo siciliano non è arrivato alcun calciatore in prestito dalla società inglese ed un solo elemento proveniente dai Citizens, ovvero Claudio Gomes. Eppure, la prestigiosa e facoltosa holding che fa capo allo sceicco Mansour “in giro per l’Europa sfrutta i propri ‘satelliti’ anche per far crescere i giovani dell’Academy o per lo sviluppo dei talenti pescati in Sudamerica”.