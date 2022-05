City Football Group, Galassi: “Palermo può essere ideale, ma non c’è nulla di chiuso”

Le dichiarazioni dell'avvocato Alberto Galassi, membro del board del City Football Group, a proposito dell'interesse della prestigiosa holding per il Palermo di Mirri

Il Palermo prepara la sfida di andata della semifinale dei playoff di Serie C contro la Feralpisalò . Intanto arrivano novità importanti sul fronte cessione del club: per la prima volta un manager del City Football Group dichiara apertamente l'interesse della holding dello sceicco Mansour per la società di Viale del Fante. Si tratta dell'avvocato Alberto Galassi , prestigioso avvocato e membro del board del City Group, intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

"Che manchi una squadra italiana nella nostra realtà è un dato di fatto. Se vuoi essere un club mondiale nel calcio non puoi prescindere dall'Italia. Se sarà il Palermo o un'altra squadra - visto che non è l'unica proposta sul tavolo - è da vedere. Palermo ha dei vantaggi, ma non c'è alcuna trattativa chiusa. Palermo ha delle caratteristiche positive: è la quinta città d'Italia e calcisticamente ha un bacino d'utenza incredibile. Inoltre ha una grande storia di talenti esplosi lì, come Dybala. Potrebbe essere perfetta per il Manchester City. Tuttavia è un percorso lungo, non è qualcosa a breve termine. Le decisione di questo genere vengono prese in un CdA e all'ordine del giorno del prossimo CdA questo non c'è"