City Football Group, Riccardo Bigon nuovo consulente tecnico della holding

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo di Napoli e Verona tra le altre, starebbe per entrare a far parte di una delle holding più potenti del panorama calcistico. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'ex Bologna sarebbe in procinto di essere nominato nuovo consulente tecnico del City Football Group, "galassia" che comprende tra i propri club anche il Manchester City in Inghilterra ed il Palermo F.C. in Italia.