Cittadella-Palermo, i convocati: nessun recupero, out altri due rosanero

I calciatori del Palermo convocati dal tecnico rosanero per la sfida in programma domenica alle 17:15

Nessun ritorno tra i convocati del Palermo, che invece perde altre due pedine: Di Francesco non sarà disponibile per un risentimento muscolare accusato nel corso della gara contro il Bari, Diakitè a causa di un trauma oculare rimediato nell'ultimo match. Ancora out Peda, Di Mariano, Blin e Gomis.