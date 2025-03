Ciccio Galeoto: “Vedrò Salernitana-Palermo ma farò fatica a scegliere chi tifare”

Francesco Galeoto , ex calciatore palermitano cresciuto con la maglia rosanero, ha vestito in carriera anche la maglia granata della Salernitana . In vista della sfida di domenica all'Arechi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il Mattino".

“Indubbiamente l’Arechi sarà un fattore, lo so bene perché oltre ad averci giocato da granata l’ho vissuto anche da avversario e quindi so bene cosa significhi. Non è il dodicesimo uomo in campo bensì arriva fino al quattordicesimo per quanto è impattante. Quando ha la sud dalla sua parte la Salernitana è sempre la favorita, pur sapendo che avrà la pressione legata alla classifica. La stessa che sarà anche sulle spalle di un Palermo ferito e con tanti problemi”.